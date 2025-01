live mn Da Riyad: Leao a rischio per la finale di Supercoppa

11:29 | Alle 12 italiane, Rafael Leao si allenerà da solo sul campo per capire come va il flessore e quante chance ci sono di essere in campo lunedì nella finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter. Quasi impossibile che possa essere titolare, tra oggi e domani si capirà se potrà recuperare almeno per la panchina, ma l'ottimismo non abbonda in casa rossonera. Dopo il "provino" vi daremo qualche aggiornamento in più sulle condizioni di Leao.

11:29 | Rafael Leao ci sarà in finale? Le condizioni del portoghese verranno valutate nelle prossime ore. Queste le parole di ieri di Sergio Conceiçao: "Vediamo. Oggi ha fatto un allenamento vicino a quello che serve dal punto di vista fisico per avvicinarsi a lavorare con la squadra. Penso che domani non ci sarà ancora, vediamo dopodomani”.

9:20 | Si è parlato tanto nelle scorse ore della febbre alta che ha colpito Sergio Conceiçao che però non ha voluto rinunciare a sedersi in panchina ieri sera contro la Juventus nella semifinale di Supercoppa Italiana. Oltre al tecnico portoghese, nelle ore precedenti al match contro i bianconeri, anche alcuni giocatori del Milan hanno accusato sintomi influenzali, in particolare Alex Jimenez e Tammy Abraham, i quali hanno passato la notte della vigilia della gara insonne. La grande reazione di squadra del secondo tempo assume ancora più valore. Il lavoro da fare é tanto, ma iniziare bene con spirito di gruppo aiuta.

Grazie alla vittoria di ieri sulla Juventus, il Milan si è qualificato alla finale di Supercoppa Italiana, da disputare lunedì 6 gennaio alle 20:00 (ora italiana) a Riyad contro l'Inter.

