LIVE MN - Dalle 19 siamo in diretta su Twitch! I temi: verso Venezia e il calciomercato. Mou, un 'piacere'

Amici ed amiche di MilanNews.it, buonasera a tutti!

A partire dalle 19:00 saremo in diretta sul nostro canale Twitch (CLICCA QUI per ACCEDERE al CANALE) per discutere e commentare assieme a voi tutto ciò che riguarda il mondo Milan!

I TEMI E GLI OSPITI

Dopo la bellissima vittoria per 3-1 contro la Roma - a proposito, aspettiamo i vostri commenti sulle parole di Mourinho, è già tempo di pensare al prossimo match per il Milan; domenica, infatti, ci sarà la trasferta di Venezia e vi racconteremo tutte le ultime in vista della trasferta in Laguna. Non mancherà, ovviamente, il calciomercato con tutte le notizie sui nomi usciti negli ultimi giorni per quanto riguarda il nuovo difensore.

Ne discuteremo dalle 19 alle 20 con Antonio Vitiello, Pietro Mazzara, Manuel Del Vecchio, Gianluigi Torre e Filippo D'Angelo; conduce Antonello Gioia.

Vi aspettiamo!