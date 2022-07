LIVE MN - De Ketelaere, si attende con fiducia. Nel frattempo lui non si allena | Ne parliamo su Twitch

Amici ed amiche di MilanNews.it, buon pomeriggio a tutti!

A partire dalle 17:00 saremo in diretta sul nostro canale Twitch (CLICCA QUI per ACCEDERE al CANALE) per discutere e commentare assieme a voi tutto ciò che riguarda il mondo Milan!

I TEMI E GLI OSPITI

Commenteremo insieme il mercato rossonero, con il tormentone De Ketelaere come tema principale. Tutte le ultime dal belgio sul trequartista del Bruges, che nella giornata odierna ha scelto di non allenarsi in gruppo. Come sempre i protagonisti sarete anche voi con i vostri messaggi in chat.

Ne discuteremo con voi dalle 17 alle 19 con Manuel Del Vecchio, Gigio Torre e Antonello Gioia da Casa Milan. Conduce: Rino De Niro

Campioni d'Italia, vi aspettiamo!