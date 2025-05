live mn De Silvestri: "Leao è un campione e andrà affrontato come tale. Ma più che al Milan, dobbiamo pensare ai nostri punti di forza"

Lorenzo De Silvestri, capitano del Bologna, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Bologna, match valido per la 36esima giornata di Serie A.

Più timori o soluzioni in vista di mercoledì?

"Soprattutto soluzioni. Ci sono delle cose positive fino al gol preso e delle cose da migliorare, da sistemare. Mercoledì sarà tutta un'altra partita".

Squadra stanca?

"Sinceramente no, la stanchezza non l'ho avvertita. Ovvio, sei a San Siro col Milan, hanno fatto dei cambi importanti. Noi ci siamo un po' disuniti. Vorrei archiviare questa partita perché è così è che va fatto, per concentrarsi da domani solo e soltanto sulla finale. È giusto arrivare alla finale con quella spensieratezza e quella professionalità che ci hanno contraddistinto".

Avete pressione?

"La vorrei tutte le stagioni, perché è bello averle piuttosto che arrivare a fine campionato non giocandosi nulla. Il Bologna deve esserne orgogliosi. In pochi in ritiro credevano ad una stagione del genere. Poi, quando arrivi alla fine, si vuole prendere tutto. Bisogna archiviare questa sconfitta amara".

Cosa cambia con o senza Leao?

"È un campione, cambia le partite quando vuole. Va affrontanto come i grandi campioni, con grande concentrazione egrande collaborazione. All'andata andiamo vinto. Cercheremo di studiare. Poi ci dobbiamo concentrare su tutti i nostri punti forti. Più che sul Milan, ci dobbiamo concentrare sui nostri punti di forza. Perché sono questi che ci hanno portato a questo punto".

In Svizzera, e voi ne avete tanti, la Coppa è molto sentita...

"Non lo sapevo, ora lo cheiderò in pullman. Però, andiamo a Roma, da Mattarella, con una città che si sposta, ne parleremo. Giocheremo per alzare il trofeo".

Il Bologna ha fatto turnover, il Milan no.

"Mah, il mister ha sempre variato tanto".