LIVE MN - Dionisi in conferenza: "Volevamo mettere in difficoltà il Milan nelle ripartenze e con gli uomini tra le linee"

Dopo la super vittoria sul Milan, Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, si è così espresso in conferenza stampa, riportata in live testuale su MN, dalla pancia di San Siro.

È il giorno più bello della tua vita sportivamente parlando?

"Non abbiamo rammarico di non essere nella parte sinistra della classifica, abbiamo cambiato tanto. Dobbiamo rimboccarci le maniche e capirlo alla svelta. Le ultime due partite hanno detto qualcosa di diverso in determinazione e volontà. Dopo un 2-5 contro il Milan posso dire che questa squadra ha capacità di giocare, ma ciò che fa la differenza è lo spirito in campo, che non è scontato. Il più bello? Sono giovane, quindi mi auguro di no. Lo lascio dire agli altri. L'anno scorso ne abbiamo battute 6 delle prime 8, ma poi siamo arrivati 12esimi: per me ha più valore vincere più partite che battere una big".

Cosa è successo nelle ultime due partite?

"Alla squadra ho tirato un po' le orecchie. A Monza eravamo diversi rispetto ad altre volte. Oggi la partita è stata più equilibrata di quel che ha detto il risultato. Spero che questi siano i segnali giusti che ci diano umiltà e consapevolezza guardando la classifica".

Frattesi è trascinante...

"Tanti hanno fatto una partita importante oggi, ho citato anche Marchizza oggi e con Rogerio a destra che è un mancino. Oggi abbiamo giocato, abbiamo avuto coraggio a San Siro contro il Milan, siamo stati determinati. Frattesi se continua così avrà possibilità di crescere e fare esperienze diverse, ma deve continuare... Anche lui ha avuto alti e bassi, noi non possiamo permetterci di averlo ad alti e bassi. Capisco che giocare contro il Milan è una cosa e contro il Borgosesia è un'altra, ma non dovrebbe cambiar nulla..."

Come ha messo in difficoltà il Milan?

"Volevamo metterli in difficoltà nelle ripartenze, sapendo che il Milan attacca con tanti giocatori, anche con uomini fra le linee".

Cosa è successo nel girone d'andata?

"Fate questo giochino: togliete alle squadra di metà classifica del valore di Berardi, di Defrel e di Traore e poi vediamo. Comunque c'è anche del nostro demerito...".

Rogerio è una conferma...

"Forse in Brasile è una conferma, qui al Sassuolo ancora no.Oggi ha giocato a sinistra contro Rebic e contro Leao e ha fatto bene: mi aspetto da lui una crescita lenta, ma è un giocatore importante".

15:33 | Termina qui la conferenza di Dionisi.