LIVE MN - Femminile, Milan-Florentia (1-0) - Iniziato il secondo tempo

45' Si riparte, inizia la ripresa di Milan-Florentia.

Milan Femminile in vantaggio al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco. Al momento decide il gol di Miriam Longo al quattordicesimo. Risultato che sta un po' stretto alla squadra di Maurizio Ganz date le tante occasioni sprecate, soprattutto a inizio match da Giacinti. Korenciova e la difesa rossonera mai chiamate in causa.

49' Fine primo tempo.

45' Quattro minuti di recupero.

40' Il Milan controllo il match. Florenzia che non si rende mai pericolosa.

36' FUORI DI POCO! Incursione di Dowie in area di rigore e tiro che sfiora il palo. Il Milan colleziona occasioni da gol.

32' Cambio anche per la Florentia: dentro Lotti, fuori Imprezzabile.

30' Jane recupera un pallone nelle trequarti avversarsia, avanza e tenta il gran gol a giro dal limite dell'area. Palla, però, che esce fuori dallo specchio della porta.

28' Buona occasione per Giacinti, che prova il tiro da lontano. Palla che esce fuori di molto.

20' Ripartenza del Milan con Giacinti che si incarta e perde la palla.

18' Il Milan continua a far la partita: possesso palla tranquillo per le rossonere.

15' Primo cambio per il Milan: Longo, infortunata, esce per il nuovo acquisto Rusk

14' GOOOOOOOOOOL DEL MILAN!! Conc serve Longo con un flitrante: l'attaccante numero 25, sola davanti al portiere, non sbaglia e sigla l'1-0. Durante l'esultanza, Longo si fa ma al polso.

10' ALTRA OCCASIONE MILAN! Triangolazione in area avversaria tra Giacinti e Longo, con la numero 9 rossonera che per la seconda volta consecutiva si trova tutta sola davanti a Tampieri, ma il tiro finisce fuori dallo specchio della porta

5' OCCASIONE MILAN! Giacinti, servita da Longo, vince un rimpallo in area di rigore e di potenza, da pochi metri dalla porta, spara altissimo. Rossonere subito pericolosissime.

1' SI INIZIA! Giacinti tocca il primo pallone della stagione delle rossonere.

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Florentia San Gimignano:

MILAN (4-3-1-2): Korenciova; Fusetti; Agard; Longo; Tucceri; Refiloe Jane; Bergamaschi; Giacinti; Dowie; Grimshaw; A disposiz: Piazza; Rask; Rizza; Kulis; Morleo; Spinelli; Tamborini; Vitale; Mauri. All. Maurizio Ganz

FLORENTIA SAN GIMIGNANO (4-3-3): Tampieri; Ceci; Bursi; Pugnali; Bardin; Cantore; Re; Pisani; Dongus; Imprezzabile; Martinovic. A disposiz: Boglioni; wagner; Lotti; Dahlberg; Kuenrath; Lonni; Anghileri; Rodella. All. Stefano Carobbi

Amici e amiche di MilanNews.it, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Milan-Florentia, gara valida per la prima giornata di Serie A Femminile. Al Centro Sportivo Vismara la squadra di Ganz vuole iniziare al meglio la nuova stagione per raggiungere l'obiettivo Champions League, con un occhio allo scudetto. Sarà un match tutto da vivere, che potete seguire, minuto per minuto, sul nostro sito. Buona partita!