Fofana in conferenza: "Non voglio parlare dell'arbitro, ma dei miei compagni"

Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Udinese. "Non voglio dire nulla sull'arbitro, perché è umano e può sbagliare. Voglio parlare dei miei compagni, perché hanno combattuto fino alla fine e lo hanno fatto per il Milan".

Sei rimasto sorpreso dalla formazione iniziale?

"Non sono stato sorpreso. Sono molto confident sulla squadra. Non abbiamo fatto benissimo a inizio stagione, ma ora sono più fiducioso. Chukwueze ha segnato, Okafor ha fatto bene, sono veramente orgoglioso di lui".

È stata la tua miglior partita?

"Il mister mi chiede di giocare in quella posizione e io cerco di fare del mio meglio".

Sei stanco? A me hai ricordato Desailly oggi...

"A me piace giocare ogni partita. Il mister sente quante ne ho. Io faccio il meglio sul campo".

Maignan capitano oggi.

"Lui mostra tutto sul campo gara dopo gara. Sono felice per lui, ma non è un'ambizione per lui la fascia di capitano. Rispetta i primi capitani. Poi tanto lui fa lo stesso sul campo, è lo stesso Mike di sempre".

Termina qui la conferenza.