Fofana in conferenza: "Paura della Juve? Ogni volta che perdevano palla, scappavano all'indietro. Quindi: con un gol preso, partita finita"

Youssouf Fofana, centrocampista rossonero, è presente in conferenza stampa dalla pancia di San Siro al termine della partita tra Milan e Juventus, valida per la tredicesima giornata di Serie A.

Che partita è stata?

"È stata una partita a scacchi. Non ci sono state molte occasioni, ma tanta battaglia in mezzo al campo. Una partita che non avrei voluto giocare".

Perché c'è sempre un Milan diverso?

"I problemi sono diversi di partita in partita".

Avete avuto paura della Juve?

"Ogni volta che la Juve perdeva palla scappava all'indietro per chiudersi. Figurati se prendi un gol: la partita è finita. Ci abbiamo provato. Abbiamo avuto equilibrio. Ok, siamo il Milan, giochiamo in casa, ma bisogna anche vedere chi c'è davanti".

Cosa ne pensi della non convocazione di Deschamps?

"Non è stata buona. Poi ci sono molti buoni giocatori in Francia. Io devo continuare a mostrarmi nelle partite e spero che nelle prossime partite verrò chiamato. Rispetto la decisione dell'allenatore".