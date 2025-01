live mn Gabbia: "Non ti dirò mai che ci manca la punta. Io riserva? Vivo le scelte col sorriso"

Matteo Gabbia, difensore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Como-Milan, sfida valida per la diciannovesima giornata di Serie A.

Tre rimonte con Conceicao...

"È un nostro margine di miglioramento: dobbiamo cercare di approcciare meglio le partite per avere la strada un po' spianata. Poi dobbiamo prendere anche le cose positive, come la volontà di riprendere la partita e mantenere la partita".

La sensazione è che i problemi si trascinino...

"L'allenatore ci può dare tantissimo, ma siamo noi a doverci prendere le nostre responsabilità. Siamo noi che determiniamo con i nostri atteggiamenti. Come un gruppo, come una vera squadra, dobbiamo cercare di risolvere i problemi che abbiamo".

Manca una punta alla squadra?

"Non ti dirò mai di sì. Non perché lo pensi, ma perché non sono io che decido chi acquistare, ma anche per il rispetto che ho per Morata, Abraham, Jovic e Camarda. Io sono il giocatore più felice del mondo nel vedere quello che fanno le nostre punte. A volte loro non fanno gol perché non li mettiamo in condizione di farlo".

Come stai vivendo questo momento da riserva?

"La sto vivendo bene: non è un problema. Io sto facendo il massimo, poi il mister decide e io rispetto le sue decisioni con il sorriso. Poi quando entro do il massimo per la squadra. Abbiamo quattro centrali che formano un ottimo quartetto".