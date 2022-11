LIVE MN - Jaissle in conferenza: "Ho parlato con Pioli di San Siro. Il Milan si è dimostrato migliore"

MilanNews.it

C'è soddisfazione per essere in Europa League o delusione per il 4-0 di stasera?

"Dopo la partita c'è un pizzico di delusione, volevamo almeno un punto. Ma se consideriamo tutto il girone siamo fieri, siamo la squadra più giovane del girone e abbiamo tenuto testa alle big. Quindi predomina la fierezza e siamo felici di poter proseguire in Europa".

Cosa manca al Salisburgo per crescere ancora?

"Il primo tempo è stato buono, abbiamo giocato il nostro calcio in entrambe le fasi. Abbiamo avuto tanti momenti in cui siamo arrivati davanti alla porta col Milan. Questa gara ha dimostrato che ci manca freddezza, sia nella nostra area che in quella avversaria. Il Milan ha dimostrato di essere migliore in questo".

Come si spiega il cambio fra primo e secondo tempo?

"Dopo un buon primo tempo è stato un colpo subire subito il secondo gol, ma impegno e passione non sono mancati neanche nella ripresa. Abbiamo cercato sempre di aver giocato un calcio offensivo, sono fiero della mia squadra".

Quali differenze fra la gara di andata e quella di ritorno?

"Sono soddisfatto, per una squadra come il Salisburgo non è scontato essere in Europa. Rispetto all'andata non ho notato grandi differenze, siamo andati vicino al vantaggio ma faccio i complimenti al Milan che ha sfruttato le sue occasioni e complessivamente vinto meritatamente".

Questo Salisburgo può avere ambizioni di vittoria in Europa League?

"Aspetto con grande interesse i sorteggi, la Champions ha mostrato che possiamo tenere testa alle migliori d'Europa ma non penso ad altro".

Come sta Soulet?

"Ieri ci ha dato l'impressione di essere al 100%, poi dopo uno scatto con Leao ha accusato problemi fisici. Sapevamo che nella ripresa sarebbe dovuto uscire".

Quali insegnamenti trarre da questa gara?

"In partite come questa è decisivo ciò che accede nell'area di rigore. Per noi è comunque un motivo di crescita e resto soddisfatto da questo punto di vista".

L'effetto San Siro ha inciso?

"Ne ho parlato con Pioli, gli ho detto che deve essere grato di potersi godere questa atmosfera. Non credo che i miei giocatori siano stati influenzati, hanno dimostrato di saperlo gestire e di saperne trarre energia".