live mn Mercato Milan: no a Disasi, Diavolo in attesa per Mateta

14:32 | DISASI AL WEST HAM

Durante la puntata di Sportmediaset, Orazio Accomando ha parlato così del mercato del Milan in questo momento:

"La notizia più importane è Maignan, c'era la seria possibilità che lasciasse e invece ha rinnovato, complice anche la volontà del giocatore. Rinnovo a 5,5 milioni e mezzo più bonus. Il Milan blinda la porta. Cisse rimane in prestito al Catanzaro. Su Mateta il Milan lo ha bloccato ma per giugno perchè il Crystal Palace stava chiudendo per Larsen, operazione da 50 milioni, ma non si è fatto nulla. Lui ha manifestato il malcontento sui social ma rimane complicata per gennaio. Disasi invece non arriverà al Milan ma è in direzione West Ham"



14:24 | MILAN IN ATTESA SU MATETA

Il Milan continua a sperare che il Palace lasci partire Mateta in queste ore. Le Eagles avrebbero infatti presentato una nuova offerta ai Wolves per Strand Larsen, operazione che di conseguenza interessa direttamente anche il Diavolo.



14.00 | MATETA SI COMPLICA

Nonostante le parti abbiano già raggiunto accordi di massima in questi giorni, l'arrivo di Jean-Philippe Mateta al Milan non si sblocca. Il Crystal Palace non ha ancora dato il via libera all'operazione, complice l'assenza di un sostituto. Le Eagles ci proveranno ancora per Strand Larsen, ma senza un'alternativa valida il 27enne non partirà.

12.07 | NO A DISASI

Come riportato sul suo profilo X, Matteo Moretto ha di fatto spento ufficialmente le voci che parlavano di un possibile arrivo di Disasi in maglia rossonera. Secondo quanto dichiarato, il Milan non è intenzionato a portare avanti la trattativa per il difensore del Chelsea.

Amici ed amiche di MilanNews.it buona domenica a tutti. Manca sempre meno alla fine del calciomercato, con il Milan ancora al lavoro per cercare di mettere a disposizione di Massimiliano Allegri un nuovo difensore centrale ed un attaccante, che potrebbe ancora rispondere al nome di Jean-Philippe Mateta nonostante i discorsi con il Palace siano momentaneamente fermi per colpa dei londinesi. Per rimanere aggiornati su tutti gli aggiornamenti del calciomercato del Milan seguite il nostro live testuale!