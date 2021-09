LIVE MN - Milan, Pioli: "Kjaer e Florenzi recuperano per l'Atletico. Maldini? Felice per il gol e per il debutto"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, dopo la vittoria sul campo dello Spezia è intervenuto in conferenza stampa: "Abbiamo mostrato carattere. Volevamo vincere, volevamo reagire al pareggio e siamo stati molto bravi a farlo. Non è stata la nostra miglior prestazione dal punto di vista tecnico e riuscire a vincere le partite in cui non ci esprimiamo al meglio è un passo in avanti fondamentale".

Che consigli continuerà a dare a Maldini?

"Tanti perché è giovane. Può migliorare nello smarcamento, questo gli può permettere di avere più tempo nella giocata successiva e lui ha le qualità per determinare queste situazioni. E' stata una partita difficile, lo Spezia aveva aggredito tutto fin qui e oggi invece è rimasto sotto-palla. Quindi gli spazi sono stati meno per i trequartisti. Insistiamo da un anno a farlo andare dentro l'area perché non ci va molto spesso, il gol è una situazione importante. Molto felice per il gol e il debutto, gli servirà tanto per avere ancora più convinzione fiducia nei suoi mezzi".

Che emozione è per il mondo Milan un gol realizzato da un giocatore con quel cognome?

"Credo un'emozione importante. Maldini per il Milan rappresenta tanta. Io sono stato giocatore di Cesare Maldini in Under 21 e ho giocato proprio lì con Paolo, oggi il dirigente con cui sto ogni giorno insieme a Massara. Poi alleno il figlio. Maldini è il Milan e siamo tutti felici, anche per le qualità dell'avversario, il campo con dimensioni più ridotte e il pubblico, è stato un successo importante".

Ci racconta il pre e il post di Paolo Maldini oggi?

"Paolo e Massara abitualmente vedono la rifinitura e dalle casacchine a fine allenamento sulle palle inattive capiscono chi gioca. Sono dirigenti d'alto livello, non parlano mai il giorno prima delle scelte che faccio. Chiaramente Paolo sarà stato molto emozionato. Oltre ad avere il peso e la responsabilità della squadra, oggi aveva anche l'emozione del figlio in campo. Ci siamo salutati a fine partita ed era molto contento, soprattutto per la vittoria in campo, ma anche per il gol di suo figlio".

Alla fine la squadra era molto felice?

"Sì, devono esserlo tutti. Abbiamo provato ad essere squadra dall'inizio alla fine. Dal punto di vista del dinamismo potevamo fare meglio, ma a noi manca il non vincere le partite quando non dominiamo. A volte la nostra imprecisione non ci ha permesso di fare una gara migliore, ma vincere una partita così, col caldo, contro una squadra forte è importante e ci fa capire che i particolari fanno la differenza".

Un punto sugli infortunati?

"Non avevo stabilito tutto, ma avevo nella testa di cambiare Rebic e Giroud e fargli fare solo uno spezzone. Rebic era alla quinta gara di fila e com'è normale che sia gli mancava brillantezza, si vedeva. Giroud rientrava dopo il Covid-19, la lombalgia, dunque è normale che abbia sofferto il ritmo della partita, ma questa gara gli migliorerà la condizione. Calabria è entrato bene, sta bene, questi minuti gli faranno bene per il prosieguo. Di quelli rimasti a casa credo che su Kjaer e Florenzi son quelli che capiremo entro lunedì se saranno a disposizione, gli altri dovranno aspettare dopo la sosta".