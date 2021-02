LIVE MN - Milan, Pioli: "Meritato di perdere, difficile dare spiegazioni. La nostra peggior partita"

Sconfitta che brucia per il Milan. I rossoneri sono stati battuti 2-0 al "Picco" di La Spezia dalla squadra di Vincenzo Italiano. Fra pochi istanti il tecnico Stefano Pioli interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su MilanNews.it.

Inizia la conferenza stampa di Stefano Pioli

Vittoria meritata dello Spezia.

"Abbiamo perso meritatamente contro una squadra che ha giocato meglio di noi. Sicuramente è stata la nostra peggior partita e la nostra prima vera sconfitta perchè abbiamo meritato di perdere non giocando alla nostra altezza".

Sofferto il ritmo imposto dallo Spezia?

"Secondo me la poca qualità e il poco ritmo messo in campo da noi. Poi va dato merito ai nostri avversari che hanno fatto meglio di noi".

Ha dato una spiegazione a questa prestazione inattesa?

"Difficile dare spiegazioni. Chi ha visto i nostri allenamenti in settimana, nessuno avrebbe potuto immaginare una prestazione del genere. E' stata una serata no, storta in tutto e per tutto. Dobbiamo archiviarla e pensare a rimettere in campo prestazioni all'altezza delle nostre qualità".

Giovedì c'è la partita di Europa League. Avrebbe fatto a meno di questa sfida?

"No. Assolutamente no. Abbiamo fatto tanto per tornare in Europa e arrivare a questo punto. E' un obiettivo importante, ho anche una rosa giusta, forte e completa per gestire i doppi impegni. Siamo molto contenti di essere in Europa e vogliamo andare avanti sapendo che incontreremo una squadra che sta dominando il campionato serbo, quindi le difficoltà ci saranno ma avremo anche una voglia di reazione dopo una prestazione al di sotto delle nostre possibilità come stasera".

Teme di perdere la testa della classifica?

"La classifica l'ho sempre guardata poco. Pensiamo alla prossima partita e poi al derby, partita molto importante. Ora però pensiamo alla Stella Rossa.

Termina la conferenza stampa di Stefano Pioli.