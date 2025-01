live mn Pavlovic: "Sono qui e voglio restare qui. Ho parlato con Conceiçao..."

vedi letture

Strahinja Pavlovic, difensore del Milan è presente in conferenza stampa al termine della sfida tra Milan e Parma, valida per la ventiduesima giornata di Serie A.



Segui le dichiarazioni del calciatore con il live testuale su MilanNews.it.

Cosa ne pensi di questo momento?

"È stato un match difficile, ma siamo felici dei tre punti. Mi è piaciuta la mentalità che abbiamo mostrato sull'1-2. Sono state settimane difficili per me senza giocare, ma quando sono in campo combatto ogni minuto".

Rimani al Milan?

"Non ho giocato per 10 partite e ci sono state tante voci sui media. Ma sono qui e voglio restare qui".

Che ne pensi della lite Calabria-Conceicao?

"Non ero con loro, ma sono sicuro che tutto sia ok. Sono cose che succedono nel calcio. Sono sicuro che ci sarà stato un malinteso, e sono sicuro che domani mattina a Milanello lavoreremo tutti per fare il massimo".

Qual è il tuo rapporto con Conceicao?

"Lui ha una grande energia e lo fa vedere sempre a bordo campo. Ho una buona relazione con lui, ci parlo tanto e sono molto confident con lui. Io sono qui e proverò a dare il massimo per il Milan".

Due partite con te, due vittorie.

"Vincere due gare di fila è importante. Io sono sempre concentrato sul campo".

Come è possibile che oggi eri ovunque?

"Sono affamato di calcio. Io voglio vincere, sono questo".

Termina qui la conferenza.