LIVE MN - Pioli in conferenza: "Abbiamo sbagliato delle scelte. Tomori? Non sappiamo ancora valutare l'infortunio"

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa al termine di Lazio-Milan. Di seguito le dichiarazioni:

23.13 - Inizia la conferenza stampa di Stefano Pioli

Perché ha scelto di nuovo Brahim Diaz sulla trequarti?

"Era la formazione migliore per giocare stasera".

Come si spiega l'essere andato uno contro uno contro la Lazio?

"Oggi non siamo andati uno contro uno. Sono qui perché devo essere qui. Potrei andare subito a Milanello perché dobbiamo lavorare tanto e parlare poco. Abbiamo aspettato la Lazio sottopalla, abbiamo sbagliato delle scelte difensive e non ci siamo difesi bene".

Perché lo spirito è scomparso?

"Abbiamo giocato con tanto tempo con più energie. Le due settimane sono state pesanti e ci hanno tolto energia. Il Milan è stato sempre molto leggero ma si è creato molte aspettative. Quando non riesce a soddisfarle soffre. Devo stare vicino ai giocatori e ridare l'energia che abbiamo perso".

Contento del supporto dei tifosi?

"I tifosi sono fantastici. Non dobbiamo perdere quello che abbiamo creato. Dobbiamo avere grande motivazione".

Come sta Tomori? Quando rientra Maignan?

"Abbiamo avuto un periodo molto difficile. Purtroppo oggi è successo l'infortunio di Tomori che non sappiamo valutare. Maignan? E' in miglioramento e non sappiamo quando potrà rientrare".

23.18 - Termina qui la conferenza stampa di Stefano Pioli