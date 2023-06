LIVE MN - Pioli in conferenza: "Con Ibra confronti non sempre facili. Nel mio staff..."

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Stefano Pioli, tecnico rossonero, è presente in conferenza stampa al termine del campionato di Serie A 2022-2023. Segui le sue dichiarazioni con il live testuale su MN.

Ibra si ritira...

"È un campione, sono molto triste perché non lo potrò più allenare. È un grande calciatore, una persona intelligentissima. Zlatan vi spiegherà il motivo della scelta, dispiace, non è stato facile".

Ci racconti un episodio con lui?

"I confronti sono stati costanti e non sempre sono stati facili, però sapevo di confrontarmi con una persona di alto livello, che dice sempre quello che prova e che sente e che parla per il bene della squadra. Qualche volta ho parlato poco e ascoltato tanto, qualche volta abbiamo anche discusso... Zlatan ha grande personalità, ci sono state anche situazioni importanti, ma è stato tutto molto bello per me".

Come è stato il suo addio?

"Eravamo tutti commossi. Non ci aveva annunciato del tutto le sue intenzioni, è un grandissimo campione e lo ha dimostrato in tutte le fasi della sua carriera. Fino a ieri è stato il primo ad arrivare a Milanello e l'ultimo ad andarsene. E questo fa la differenza".

Le piacerebbe rivederlo in un'altra veste?

"Ci ho parlato un po' di tempo fa, non si vedeva allenatore... Non so cosa farà Zlatan, ma qualsiasi cosa farà la farà bene. Ha troppe capacità".

Senza Ibra si riparte da zero?

"Zlatan è così bravo da rendere tutti così pronti per essere squadra anche senza di lui, gli va dato grande merito. Non sono più i ragazzini che aveva trovato nel 2020, ma persone mature, con esperienze negative e positive.. Non sarà semplice ripartire senza di lui".