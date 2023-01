LIVE MN - Pioli in conferenza: "Dicembre e gennaio difficili? Solo episodi. Sappiamo cosa fare"

MilanNews.it

Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia subita contro il Torino, Stefano Pioli è presente in conferenza stampa nella pancia di San Siro: segui in diretta tutte le dichiarazioni del tecnico rossonero con il live testuale su MN.

Cosa non è andato?

"Abbiamo pensato che la partita fosse diventata facile e quando pensi così perdi lucidità, giochi in modo frenetico, commettendo tanti errori sicuramente nella fase offensiva, senza velocità di palleggio, senza avere pazienza nel muovere la difesa che si è fatta molto densa e fisica. Abbiamo affrontando male mentalmente la superiorità numerica".

Che sensazioni ha?

"Grande delusione, era un obiettivo andare avanti in Coppa Italia e non esserci riusciti dopo una prestazione buona in parità numerica. Bisogna fare tutti meglio perché non è questo il livello della squadra".

Cosa è cambiato dallo scorso anno?

"Sono solo episodi. I risultati ci stanno penalizzando al di là delle prestazioni, ma se stasera siamo stati eliminati da una squadra in inferiorità numerica vuol dire che c'è qualcosa da migliorare".

Cadono oggi le certezze dello Scudetto?

"Non si chiudono le certezze dello Scudetto, perché sappiamo cosa dobbiamo fare. Abbiamo i nostri principi e dobbiamo tornare a svilupparli in modo concreto".

