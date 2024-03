live mn Pioli in conferenza: "Theo mai visto così. Roma? Con De Rossi è molto diversa"

Stefano Pioli, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa al termine di Verona-Milan.

Recuperati 10 punti alla Juve nelle ultime 6 partite...

"Abbiamo avauto un ottimo inizio di campionato, frose abbiamo fatto troppo bene, considerando che avevamo cambiato tanti giocatori e non me lo aspettavo, come non mi aspettavo il calo dopo. Ora stiamo bene e ci sono tante occasioni per dimostrare il nostro valore".

Theo molto bene...

"Ammonizione ingiusta, tanto per cominciare, perché la panchina del Verona è intervenuta sull'esultanza di Theo che esulta sempre così; dice 'parlate parlate', forse ce l'aveva con voi giornalisti. So solo che a livello di presenza nel gruppo Theo non è mai stato così, neanche nell'anno dello Scudetto. Forse gli è scattato qualcosa".

Un punto in meno dell'anno dello Scudetto.

"Avremo sfide molto importanti e stimolanti, compresa l'Europa League che va portata fino in fondo".

Incontrete una Roma molto diversa...

"Vogliamo arrivare fino in donfo in Europa League. Con De Rossi giocano un calcio molto diverso, giocano molto bene; hanno fatto una grandissima vittoria col Brighton, hanno talento, qualità, un bravissimo allenatore. Sarà una sfida molto equilibrata, ma abbiamo le nostre capacità e motivazione per superare le difficoltà che ci saranno".

Consolidato il secondo posto.

"Risultato importante in una partita non facile. Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, concedendo un paio di ripartenze per palloni giocati con poca lucitidà. Poi un episodio l'ha riaperta, ma siamo stati bravi a chiuderla di nuovo. Abbiamo fatto una partita giusta".

Ora ha tutti a disposizione...

"Importantissimo, per questo oggi ho fatto giocare Kalulu. Ci serve un gruppo così fino alla fine".

Chukwueze in gol...

"Non tutti gli stranieri che arrivano sono uguali, non tutti hanno lo stesso tempo per entrare in un nuovo modo di lavorare. Chi arriva dalla Premier è più pronto, chi arriva da altri ha più bisogno di tempo. Chukwu si sta ambientando, ha avuto dei problemini fisici; è molto disponibile, ha talento e qualità per far bene con noi. Frase a Murelli dopo il gol di Chukwueze? Ehhh, durante la partita non mi dovete guardare".

40 gol dal mercato.

"Il club ha lavorato bene durante il mercato, l'ho sempre sostenuto. Abbiamo preso giocatori di livello. Ci sono le basi per fare bene quest'anno, anche se non riusciremo a vincere lo Scudetto quest'anno, e per far bene anche in futuro".