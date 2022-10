LIVE MN - Pioli in conferenza: "Volevamo questa vittoria, sono contento per Ballo-Touré"

MilanNews.it

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa al termine di Empoli-Milan. Di seguito le dichiarazioni:

Sulla partita: “I ragazzi ci credono sempre. Stasera ci sono state tre quattro partite diverse. È chiaro che due infortuni vicini ci hanno fatto perdere le distanze ma abbiamo fatto una partita d’intensità. Volevamo questa vittoria, abbiamo perso contro il Napoli dopo tante partite d’imbattibilità e volevamo riprendere con una vittoria. Sono molto soddisfatto dei miei giocatori”.

Sulla reazione del gruppo: “Credo che tanto della vittoria dello Scudetto sia merito di quei giocatori che sono stati impiegati meno ma che non hanno fatto mai mancare nulla al gruppo. È un gruppo che lavora tanto. Sull’1-1 pensavo che la partita non fosse finita ma pensavo che poteva finire in tutti i modi. I miei giocatori hanno pensato di poterla vincere. Lo 0-0 mi sembrava troppo strano per una partita del genere. L’Empoli è una bella squadra, abbiamo sbagliato molte occasioni e dobbiamo sicuramente segnare di più. Ci sarà il momento per questo”. Chiaro che sono dispiaciuto per gli infortuni ma so di poter contare su un gruppo volenteroso e compatto. Adesso recuperiamo le energie e prepariamo la prossima partita".

Sulla sfida con il Chelsea: "Saremo pronti, sarà una grande sfida. Ho visto la partita del Chelsea, è una squadra con grande esperienza. Ci prepareremo al meglio e daremo del filo da torcere ai nostri avversari”.

Su Ballo-Touré: “Ballo ha fatto una buonissima partita, è un ragazzo che ha sempre dato tutto e sofferto il fatto di aver davanti a sé un giocatore forte Ha giocato meno ma fa parte del gruppo. Sono molto contento per lui, se lo merita per tutto quello che ha dato alla squadra anche se ha giocato poco”.

Su Kjaer: “Ho parlato con Simon. Domani sarà un altro giorno e mi segnerà la partita in cui potrà rientrare. Kjaer arriva da un infortunio lungo, purtroppo può succedere. Stava benissimo, aveva giocato poco in Nazionale. Purtroppo, gli infortuni arrivano quando stai bene. Tornerà e non avrà problemi a reagire ad infortunio che ci può stare.