LIVE MN - Pioli: "Troppe volte in svantaggio? Vero. Dobbiamo migliorare questo aspetto"

Il Milan esce con un punto dalla Red Bull Arena di Salisburgo, impattando per 1-1 una partita complicata e che, a un certo punto, si stava mettendo anche male per i rossoneri visto che Fernando, da pochi metri, ha sparato alto sopra la traversa una ghiottissima occasione. L'auto palo di Bernardo nel finale non deve illudere né dare un rammarico ai rossoneri che ora devono cercare di vincere con la Dinamo Zagabria. Ecco le parole di Pioli

Qual'è la sua analisi post partita?

"E' un buon pareggio, arrivato dopo una distrazione discreta e non ottima. Per vincere qua dovevamo fare una prova migliore. Loro sono una buona squadra".

E' un Milan dai due volti?

"Non è che giochiamo meglio in campionato e così in Champions. Se giochiamo al livello migliore, anche dal punto di vista tecnico, hai più occasioni di vincere. Siamo cresciuti nel secondo tempo, con un po' di confusione. Se giochiamo un calcio di qualità e di ritmo, possiamo vincere. Al contrario, non le vinci. Abbiamo avuto una buona occasione nel primo tempo con Giroud, ma non l'abbiamo sfruttata".

C'è un percorso su De Ketelaere?

"Oggi lo abbiamo trovato meno perché era macato bene e la nostra costruzione non è stata così veloce per trovarlo più libero. Gli va dato tempo di inseririsi, come Dest. Devono assimilare il modo di giocare e di conoscere i compagni sempre meglio".

Nelle ultime sei partite il Milan è andato sotto quattro volte: che succede?

"Dobbiamo essere più attenti e determinati. Sul gol loro non siamo riusciti a lavorare bene. Dobbiamo invertire la rotta su questo dato, perché se andiamo sopra noi possiamo fare altre partite".