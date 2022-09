LIVE MN - Primavera, Fiorentina-Milan (1-0): fine partita. Terza sconfitta in 4 gare per Abate

Perde per la terza volta il Milan nelle prime quattro giornate del campionato Primavera 1. I rossoneri, dopo un primo tempo abbastanza equilibrato, hanno subito ad inizio ripresa il gol di Toci sulla ormai consueta disattenzione difensiva dei ragazzi di Abate, incapaci, successivamente, di creare pericoli con lucidità ai rivali viola. Uniche due azione pericolose in contropiede con Traoré, bloccato sul più bello da un grande intervento di Kuyade, e su corner, su cui Martinelli, portiere toscano, ha tolto la gioia del gol all'esordio a Simic. Per il resto, poco da segnalare e molto da lavorare per il Milan Primavera.

97' Finisce il match.

94' Cross di Marsage dalla sinistra e grande stacco di Simic, ma Martinelli, portiere viola, toglie con le unghie il pallone dalla porta.

90' Giallo per Marsage per fallo su Amatucci. Milan molto spezzettato e proiettato in avanti, ma senza riuscire a creare pericoli di qualità dalle parti della difesa viola. Intanto, il direttore di gara annuncia 6 minuti di recupero.

84' Esordio in rossonero per Simic, arrivato nell'ultimo giorno di mercato.

79' Azione personale di Di Stefano sulla sinistra, accentrandosi e tirando: parata facile di Nava.

70' Ottima progressione in coast to coast di Coubis, che poi serve El Hilali: tiro a giro finito, però, facilmente tra le mani del portiere viola.

68' Doppio cambio nel Milan: entrano Marshage e Pluvio per Foglio e Zeroli. Tra i viola fuori Krastev e Toci per Biagetti e Sene.

64' Altra grande occasione per il Milan con Cuenca che apre per Traoré, il quale, dopo aver superato Kayode, viene recuperato dal terzino viola che gli strappa il pallone al momento del tiro davanti al portiere.

58' Gran palla di El Hilali per l'inserimento di Zeroli, ma Kayode effettua un doppio super intervento in contrasto ed evita il pareggio rossonero.

54' Primo cambio per Abate: esce Omoregbe ed entra il classe 2005 Cuenca, posizionatosi sull'esterno.

48' GOL DELLA FIORENTINA! Sfruttando la momentanea assenza dall'area di rigore di Coubis, Di Stefano si incunea fin troppo facilmente nell'area rossonera mettendo in mezzo per Toci, il quale, in scivolata, infila Nava.

46' Comincia il secondo tempo senza cambi.

----

I primi qurantacinque minuti si chiudono a reti bianche tra Fiorentina e Milan. Gara molto intensa ma con solamente un'occasione per parte: rossoneri sicuramente più pericolosi con Omoregbe, che da buona posizione calcia ma Martinelli è bravo a deviare fuori dallo specchio della porta.

47' Fine primo tempo.

45' Due minuti di recupero.

44' OCCASIONE MILAN! Omoregbe in area di rigore calcia, ma Martinelli si supera e con il piede evita il gol.

40' Pressing alto e organizzato del Milan. Viola in difficoltà.

37' Ammonito Lucchesi dopo un fallo su El Hilali.

31' Partita complicata per entrambe le squadre. Molti duelli a centrocampo.

25' Ci prova El Hilali da posizione defilata, Martinelli devia in corner.

21' Bel Milan in questi primi venti minuti.

17' Fiorentina vicinissima al vantaggio: Nava blocca la prima offensiva viola, Kayode sulla respinta non trova la porta.

8' Partita equilibrata in questi primi minuti.

2' Primo corner per il MIlan. Respinge la difesa viola.

0' Si parte!

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Fiorentina-Milan, quarta giornata di Primavera 1. Dopo due sconfitte consecutive, i rossoneri hanno trovato la prima vittoria nell'ultimo turno contro il Cesena. Come sempre, grazie al nostro live, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Rimante con noi!

Formazioni ufficiali:

FIORENTINA: Martinelli, Kayode, Lucchesi, Krastev, Favasuli, Falconi, Amatucci, Nardi, Capasso, Toci, Distefano. A disp.: Bertini, Tonetti, Biagetti, Romani, Sene, Vitolo, Denes, Presta, Bigozzi, Gori, Nardi, Vigiani, Padilla, Ievoli, Atzeni. All. Aquilani.

MILAN (4-3-3): Nava; Bakoune, Coubis, Paloschi, Bozzolan; Gala, Foglio, Zeroli; Omoregbe, El Hilali, Eletu. A disp.: Pseftis, Bartoccioni, Marshage, Simic, Nsiala, Traorè, Pluvio, Stalmach, Cuenca, Longhi, Rossi, Bartesaghi. All. Abate