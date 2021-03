LIVE MN - Primavera, Genoa-Milan (0-0) - Secondo pareggio consecutivo per i rossoneri

Secondo 0-0 consecutivo per il Milan, che in novantaminuti contro il Genoa ha creato pochissimo. L'unica occasione del match per i rossoneri arriva a quindici minuti dalla fine: El Hilali, lanciato a rete, si divora il gol dell'1-0.

93' Finita. 0-0!

90' Tre minuti di recupero.

88' Giallo anche per Piccardi.

84' Cartellino giallo per Oddi per un fallo su Delle Piane.

74' Occasione Milan! El Hilali lanciato a rete si fa ipnotizzare da Agostino.

72' Cambio per il Milan: dentro Nasti e Robotti, fuori Tonin e Roback.

70' Secondo tempo senza emozioni. Tanti errori in questo istante di gara.

65' Triplo cambio per il Milan: dentro Brambilla e Coubis, fuori Obaretin e Di Gesù.

60' Le squadre non riescono a sfondare, match bloccato.

55' Occasione Milan: Mionic entra in area e prova la conclusione, palla fuori.

45' Inizia il secondo tempo.

Non c'è tanto da dire in questo primo tempo: poche occasioni da entrambi le parti. Unico squillo del Genoa arrivato alla mezz'ora di gioco, con Jungdal chiamato in causa.

45' Fine primo tempo.

45' Corner per il Milan: palla fuori.

38' Roback prova a sfondare in area di rigore rossoblu, ma la difesa alza il muro.

37' Le squadre non riescono a sfondare, la partita si gioca molto a centrocampo.

30' Tiro dalla lunga distanza di Dumbravanu; Jungdal mette in corner

22' Primo giallo del match: ammonito Obarettin.

20' Offensiva Genoa: Kallon prova il tiro dal limite dell'area, ma la palla viene smorzata e Jungdal riesce e bloccare.

17' Ancora corner per il Milan: il Genoa spazza via.

11' Corner per il Milan: sfruttato male, rimessa dal fondo per il Genoa.

7' Rossoneri molto imprecisi in questo inizio di match.

1' Si parte!

Formazioni ufficiali:

Milan: Jungdal, Stanga, Michelis, Obaretin, Frigerio, Saco, Mionic, Di Gesù, El Hilali, Tonin, Roback.

Genoa: Agostino; Dellepiane, Serpe, Zaccone; Cenci, Dumbravanu, Turchet, Piccardo, Della Pietra; Kallon, Besaggio.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale della gara Genoa-Milan, valida per il quindicesimo turno di Primavera 1. I rossoneri arrivano dall'ottimo pareggio contro la capolista Roma, continuando una stagione piena di alti e bassi. Sarà un match tutto da vivere e come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.