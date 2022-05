LIVE MN - Primavera, Inter-Milan (2-2) - Un pareggio che può dare morale

Dopo navantacinque minuti intensi, il derby della Madonnina termina 2-2. Buona prestazione dei rossoneri, che chiudono il primo tempo in vantaggio grazie ad un grandissimo gol di Nasti. La ripresa si apre subito con la rete di Carboni. Dieci minuti dopo l'Inter raddoppia con Fabbian. Il Milan ci crede, ma rimane in dieci uomini dopo l'espulsione di Bosisio. Ma questa non è una scusante per i rossoneri che, a pochi minuti dal termine, trovano la rete del 2-2 grazie ad un tiro deviato di El Hilali. Rossoneri ancora in zona retrocessione, ma questo pareggio può dare morale per lo scontro diretto con il Genoa.

95' Finisce qui!

94' Cross per Fabbian, ma il nerazzurro di testa non trova la porta.

92' Milan vicinissimo al vantaggio! Fucilata di Nasti dal limite e palla che esce fuori di pochissimo.

90' Cinque minuti di recupero.

88' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! Destro di El Hilali da fuori area, deviazione decisiva e palla che entra in rete. 2-2!

78' Doppio giallo e rosso per Bosisio. Scelta discutibile del direttore di gara.

75' Conclusione al volo di Nasti, sfera che fa la barba al palo!

74' Occasione Milan! Destro secco di Traorè, deviazione di un difensore nerazzurro e palla in corner.

68' Altro cambio per i rossoneri: fuori Robotti per infortunio, dentro Eletu.

63' Doppio cambio nel Milan: fuori Gala e Foglio , dentro Traorè e Marshage.

58' Gol Inter. Grande intervento di Desplanches, sulla respinta arriva Casadei che trova Fabbian tutto solo in area e di testa realizza la rete del 2-1.

53' Doppio cambio nel Milan: dentro Incorvaia e El Hilali, fuori Bozzolan e Lazetic.

51' Cross di Bozzolan per la testa di Foglio, ma il centrocampista rossonero non dà potenza e permette a Botis di poter bloccare.

46' Pareggia l'Inter. Cross di Carboni dalla sinistra che diventa una conclusione e realizza il gol del pareggio. Desplanches beffato.

45' Inizia il secondo tempo.

Primi quarantacinque minuti ottimi dei rossoneri. Mister Terni lancia per la prima volta l'inedita coppia d'attacco Nasti-Lazetic e arrivano solo grandi risposte. Proprio Nasti sblocca il match dopo diciassette minuti: ripartenza personale del 9 rossonero, serpentina tra due difensori dell'Inter e mancino su cui Botis non può fare nulla.

45' Fine primo tempo.

38' Ammonito anche Bozzolan tra i rossoneri.

36' Altra occasione Milan! Fabbian regala palla a Lazetic, assist per Foglio e mancino chiuso da un ottimo Botis.

34' Conclusione di Gala da fuori area, Botis blocca in due tempi.

29' Occasione Milan! Destro secco di Nasti, conclusione che termina vicinissima al palo.

26' Primo giallo del match: ammonito Bosisio.

20' Occasione Inter: cross di Silvestro per Jurgens, che prende il tempo alla difesa rossonera ma non trova la porta.

17' GOOOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOOOOL! Azione stupenda di Nasti in contropiede, che supera Cortinovis prima e Hoti poi e a tu per tu con Botis non sbaglia. 1-0!

13' Discesa sulla destra di Coubis, cross per Nasti ma Botis ferma tutto.

10' Al decimo minuto arriva il primo tiro del match: Fabbian conclude di prima da fuori area, palla fuori.

1' Inizia il match!

Le formazioni ufficiali:

Inter (4-3-1-2): Botis; Silvestro, Hoti, Cortinovis, F. Carboni; Fabbian, Sangalli, Casadei; Peschetola; Jurgens, Zuberek.

A disp:Rovida, Basti, Iliev, Fontanarosa, Nunziatini, Abiuso, Moretti, Grygar, Dervishi, Owusu, V. Carboni. Allenatore: Cristian Chivu

Milan (4-4-2): Desplanches; Coubis, Stanga, Bosisio, Bozzolan; Borges, Gala, Robotti, Foglio; Lazetic, Nasti.

A disp: Nava, Pseftis, Obaretin, El Hilali, Tolomello, Omoregbe, Bjorklund, Incorvaia, Marshage, Eletu, Roback, Traoré.Allenatore: Christian Terni

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Inter-Milan, match valido per la penultima gara del campionato di Primavera 1. I rossoneri arrivano da una brutta e pesante sconfitta contro l'Empoli e l’obiettivo salvezza sembra complicarsi sempre di più. Con una vittoria oggi, la squadra di Terni potrebbe matematicamente salvarsi considerando il pareggio del Genoa.