LIVE MN - Reijnders: "Avete visto cosa mi ha detto Pioli... Con la Juve abbiamo dimostrato che possiamo fare di più"

Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, è presente in conferenza stampa da Riyad alla vigilia della sfida contro l'Inter, valida per la finale di Supercoppa Italiana ed in programma domani alle 20:00 (ora italiana) presso l’Al-Awwal Park Stadium di Riyad.

Battere la Juventus in rimonta vi avvicina con una bella carica?

"Nel primo tempo non siamo stati abbastanza aggressivi nel pressing e non prendevamo rischi con la palla. Nella ripresa abbiamo dimostrato che potevamo fare di più, creando più occasioni".

Hai ritrovato Pioli, ti ha fatto piacere rivederlo con molti più gol all'attivo?

"È stato bello, abbiamo scherzato. Avete visto cosa mi ha detto, per me è stata una buona stagione anche se ho avuto meno occasioni di andare in porta. Quest'anno gioco più avanti".

Sarebbe il tuo primo trofeo al Milan.

"È una grande opportunità, sarebbe bello e devo giocare come se fosse la mia ultima partita. Non capita spesso di poter vincere un trofeo, poi dovremo pensare al campionato e alla Champions League, è una buona possibilità di cambiare le cose".

Abbiamo visto il discorso di Bennacer. È lo spirito che vi è mancato a inizio stagione?

"No, lo spirito c'è sempre stato. Penso che dobbiamo guadagnare sempre più fiducia e battere la Juve ci ha dato una bella spinta in tal senso. Dobbiamo sentirci come una famiglia e quello è stato un bel segnale".

Termina qui la conferenza.