LIVE MN - Rinnovi vicini e lontani, e Ibra... Altri soldi dagli sponsor. Ne parliamo in diretta Twitch dalle 19

Amici ed amiche di MilanNews.it, buonasera a tutti!

A partire dalle 19:00 saremo in diretta sul nostro canale Twitch (CLICCA QUI per ACCEDERE al CANALE) per discutere e commentare assieme a voi tutto ciò che riguarda il mondo Milan!

I TEMI E GLI OSPITI

Tra il primo posto e la Salernitana si parla di rinnovi: quelli di Ismael Bennacer, Rafael Leao e Pierre Kalulu sono vicini, mentre filtra pessimismo per le situazioni legate a Franck Kessie e ad Alessio Romagnoli; e la situazione Ibrahimovic... Gli sponsor potrebbero aiutare il mercato? Ne parliamo dalle 19 in diretta Twitch!

Ne discuteremo con voi dalle 19 alle 20 con Antonio Vitiello, Pietro Mazzara, Enrico Ferrazzi, Nicholas Reitano, Filippo D'Angelo e Gianluigi Torre; conduce Antonello Gioia.

Vi aspettiamo!