Terracciano in conferenza: "Ho scelto di rimanere al Milan perché volevo dimostrare il mio valore"

Nella conferenza stampa post gara il terzino del Milan Filippo Terracciano ha commentato la vittoria della sua squadra in casa del Monza: "Quando gioco con il giusto minutaggio riesco a trovare fiducia. Il momento è positivo. Credo in me stesso, ho scelto di rimanere al Milan perchè volevo dimostrare il mio valore. Le difficoltà con il Monza? Da dietro abbiamo lavorato bene, sono state gestite bene alcune transizione. Direi anche nel secondo tempo, quando siamo passati a 3 è andata anche bene. Mi piace spingere, ma poi dipende anche dalle partite.

A volte serve restare bloccati anche per le letture dello spazio. L'importante è aiutare la squadra, cerco sempre a livello di movimenti collaborare con i miei compagni. Con mister Fonseca lavoriamo su questi aspetti anche studiando gli avversari. Reijnders è importante, come gli altri compagni. In fase difensiva ha fatto un gran partita e sulla sua qualità devo dire poco, tutti conoscono il suo potenziale. A livello difensivo sottolineo che ha fatto un grande lavoro".