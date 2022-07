LIVE MN - Tomori: "Ho capito fin subito di essere in un grande club. Adli ha grande qualità". Kalulu: "Chi non vorrei affrontare dei miei compagni? Leao"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Amici e amiche di Milannews.it, tra poco Fikayo Tomori e Pierre Kalulu, due grandi protagonisti dello scudetto rossonero, saranno in diretta sul canale YouTube e Twitch del Milan per una Question&Answer con tifosi e follower milanisti. Restate con noi per seguire tutte le dichiarazioni dei due difensori del Diavolo!!!

Come sta andando il ritiro?

Kalulu: "Tutto bene. Stiamo lavorando bene. E' importante essere qui per conoscerci anche meglio fuori dal campo".

Tomori: "Tutto bene. Siamo qui per allenarci. Mi sento bene. E' bello stare insieme, è importante trovare uno spirito di squadra dentro e fuori dal campo".

Cosa ti ha colpito del Milan?

Tomori: "Quando sono arrivato ho capito subito di essere in un grande club. Mi hanno accolto bene, mi sono trovato bene anche in campo.Voglio continuare così".

Che musica ascoltate?

Tomori: "Theo, Maignan e Leao sono quelli che mettono la musica. A me piace tanto la musica".

Kalulu: "Ascoltiamo anche tanta musica francese nello spogliatoio".

Quanto è importante conoscervi bene?

Kalulu: "E' molto importante soprattutto quando le cose non vanno bene".

Tomori: "Siamo una squadra. Quando siamo in campo e anche fuori parliamo tanto con tutti per conoscerci sempre meglio".

Come avete visto Origi e Adli?

Tomori: "Ho giocato contro Origi, so che è forte e veloce, sa fare gol. Adli è più giovane, ma in allenamento ho già visto che ha qualità. Ha voglia di imparare. E' un bene avere due giocatori così in squadra, sono due giocatori forti".

Chi è che canta meglio nello spogliatoio?

Kalulu: "Abbiamo un nuovo cantante molto bravo: parlo di Adli".

Come vi trovate a Milano?

Kalulu: "Si mangia molto bene. A me piacciono molto i vestiti e a Milano ci sono tanti negozi".

Cosa ti ha detto Ibra la prima volta che lo avete incontrato?

Kalulu: "Volevo fare una buona impressione con tutti quando sono arrivato".

Tomori: "Ho rivisto spesso i video e le foto di quella giornata. E' ancora una grande sensazione, ma sappiamo che siamo già in una nuova stagione. E' sempre bello rivedere la gioia dei tifosi".

Qual è stata la partita che vi ha dato più soddisfazione nella scorsa stagione?

Tomori: "Lazio. Era una partita importante, dopo quella partita le abbiamo vinte tutte".

Kalulu: "Ne dico due: la prima in Champions a San Siro e poi la gara contro la Fiorentina in casa".

Che effetto vi ha fatto vedere San Siro pieno?

Kalulu: "Già vedere tanti tifosi che ci aspettano fuori dallo stadio è impressionante".

Tomori: "Io sono inglese, i tifosi sono diversi. Qui si vive tutto con più passione. Il rumore di San Siro pieno è impressionante".

Chi è il compagno che non vorresti mai affrontare da avversario?

Kalulu: "Dico Leao. Corre tanto".

Come comunicate con i vostri compagni?

Kalulu: "Con Maignan parliamo in francese, ma quando parliamo tutti insieme parliamo in italiano. Con Tomori ogni tanto parliamo in inglese".

Tomori: "Parliamo in italiano o inglese, che per me è più facile".

Che estate è stata per voi?

Kalulu: "Sono stato in Grecia e poi nel sud della Francia".

Tomori: "Sono stato con i miei amici in California. Dopo lo scudetto è stata una bella estate".

Come possiamo chiamare la coppia Kalulu-Tomori?

Tomori: "Ho letto un po' di nomi sui social. Lasciamo sceglierlo ai tifosi".

Kalulu: "I tifosi sono più bravi a scegliere queste cose".

- Si conclude così la Q&A di Tomori e Kalulu.