Tomori in conferenza: "Abbiamo tanti capitani. Il nostro modo di difendere è cambiato"

Fikayo Tomori è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Lecce.

Cosa è cambiato nella nostra fase difensiva?

“Per me è cambiato l’atteggiamento, siamo più concreti, all’inizio abbiamo cambiato il modo di difendere e ci serviva un po’ di tempo per essere perfetti, non lo siamo ancora ma stiamo migliorando. Dobbiamo continuare così”.

Oggi siete stati pazienti…

“Siamo stati pazienti e poi abbiamo sbloccato la partita e segnato 3 gol in pochi minuti, ci aspettavamo una partita diversa rispetto a quella contro l’Inter. Questa partita certifica un salto di qualità? All’inizio della stagione avevamo un’idea di gioco ma non riuscivamo a giocare come voleva il mister per tanto tempo. Ora siamo migliorati e riusciamo a farlo per più tempo. Per questo motivo siamo diventati più concreti”.

Ti trovi meglio con Gabbia o con Pavlovic?

“Sono uno dei pochi che resta dallo Scudetto, io come gli altri però vogliamo vincere e sappiamo cosa serve per farlo, bisogna portare sul campo quello che vuole il mister. Gabbia o Pavlovic? Ogni giocatore ha il suo modo di difendere e sappiamo bene dove dobbiamo stare in campo”.

Avete tanti capitani in squadra…

“Abbiamo tanti capitani in squadra, ci aiutiamo a vicenda perché si vince così. Oggi ha avuto la fascia Leao e ha fatto una grande partita. La prossima l’avrà Calabria se giocherà sennò non so. Noi abbiamo a priori la nostra mentalità”.