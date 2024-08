live mn Torino, Bellanova: "Theo è il terzino più forte al mondo, poi dispiacere non ti fa se non gioca... Tornare al Milan? San Siro sogno di tutti"

vedi letture

Raoul Bellanova, difensore del Torino, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Torino 2-2, sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie A. Segui le dichiarazioni del terzino dei granata con il live testuale su MilanNews.

Più delusi o punto importante?

"Penso che un po' di delusione ci debba essere in ognuno di noi. Ogni piccolo errore contro questa squadre può rovinare tutto. Siamo venuti a San Siro a giocarcela con il Milan".

Vanoli vi ha catturato?

"Il mister ha capito subito le qualità della squadra, abbiamo un centrocampo di grandi palleggiatori e tenendo il pallone puoi creare più occasioni. Io sapevo di dover aiutare stasera soprattutto in fase difensiva, ci devo lavorare ancora".

Ti aiuta andare in Nazionale?

"L'esperienza in Nazionale ti fa capire quanta responsabilità ci sia nel vestire quella maglia. Poi io cerco di dare il massimo per il Torino, perché è grazie al Torino che vado in nazionale".

MN - Cosa prova un giocatore come te nello scoprire, a due ore dalla partita, di non trovarsi davanti uno come Theo?

"Theo oggi è il terzino sinistro più forte del mondo. Giocarci contro è molto stimolante. Poi dispiacere non ti fa quando vedi che dalla tua parte non c'è perché non gioca (ride, ndr)... Poi il Milan è pieno di campioni, quindi bisogna sempre dare il 100%".

Ci pensi a tornare al Milan un giorno?

"Giocare qui è il sogno di tutti. Poi ora sono concentrato sul Torino".

Termina qui la conferenza.