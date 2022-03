LIVE MN - Tra lotta Scudetto, calciomercato e Milanello | Dalle 19 con Peppe Di Stefano in diretta Twitch

© foto di MilanNews

Amici ed amiche di MilanNews.it, buonasera a tutti!

A partire dalle 19:00 saremo in diretta sul nostro canale Twitch (CLICCA QUI per ACCEDERE al CANALE) per discutere e commentare assieme a voi tutto ciò che riguarda il mondo Milan!

I TEMI E GLI OSPITI

Sarà con noi in diretta Peppe Di Stefano, noto giornalista e inviato di SkySport al seguito del Milan; con lui discuteremo di tutto ciò che riguarda il 'campo' rossonero, con la lotta Scudetto e l'obiettivo Coppa Italia, e di calciomercato, con gli aggiornamenti sulle trattative portate avanti da Maldini e Massara. Ci sarà spazio, anche, per qualche spoiler sul nuovo libro di Di Stefano: "Milanello, la casa del Diavolo", con aneddoti e storie sul Centro Sportivo del Milan, presentato la scorsa settimana e disponibile per l'acquisto.

Ne discuteremo con voi dalle 19 alle 20 con Antonio Vitiello e Pietro Mazzara; conduce Antonello Gioia.

Vi aspettiamo!