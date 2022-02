LIVE MN - Tutto sul post derby. Milan-Lazio: Tomori in campo? Ne parliamo in diretta dalle 19

Amici ed amiche di MilanNews.it, buonasera a tutti!

A partire dalle 19:00 saremo in diretta sul nostro canale Twitch (CLICCA QUI per ACCEDERE al CANALE) per discutere e commentare assieme a voi tutto ciò che riguarda il mondo Milan!

I TEMI E GLI OSPITI

L'effetto derby non è finito, sia fuori dal campo - parleremo di tutto ciò che è successo nel post partita con i relativi commenti alle decisioni del Giudice Sportivo - che dentro al campo, con il Milan che deve sfruttare l'entusiasmo derivante dalla vittoria contro l'Inter per passare il turno in Coppa Italia - vi aggiorneremo sulla probabile formazione anti Lazio - che in ottica Scudetto.

Ne discuteremo con voi dalle 19 alle 20 con Antonio Vitiello, Pietro Mazzara, Manuel Del Vecchio, Filippo D'Angelo e Gianluigi Torre; conduce Antonello Gioia.

Vi aspettiamo!