live mn Verso Milan-Liverpool: al centro dell'attacco c'è Morata, Calabria a destra

vedi letture

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Loftus-Cheek; Pulisic, Reijnders, Rafa Leao; Morata

15.30 - Nel mentre ci si avvicina al fischio d'inizio della sfida di San Siro, il Milan Primavera sta sfidando i pari età del Liverpool al Puma House of Football per l'esordio in Youth League. Presenti in tribuna Zlatan Ibrahimovic, Geoffrey Moncada, il responsabile del settore giovanile Vincenzo Vergine e l'allenatore del Milan Futuro Daniele Bonera. Insieme a loro presenti anche il preparatore dei portieri del Milan Futuro ed ex prima squadra Gigi Ragno ed il preparatore atletico dell'U23 rossonera Lorenzo Francini.

15.00 - Nella giornata di Milan-Liverpool dalle parti di Casa Milan è arrivata un'ospite piuttosto speciale. Stando infatti a quanto documentato dall'inviato di MilanNews.it, la coppa della Champions League è esposta oggi in via Aldo Rossi.

14.30 - Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, infatti, saranno circa 59mila i tifosi presenti questa sera alla Scala del Calcio per Milan-Liverpool, 4mila dei quali provenienti dall'Inghilterra per supportare la formazione di Slot in questa prima e suggestiva trasferta Europea.

13.50 - E' in corso il consueto pranzo Uefa in centro a Milano: per il Milan è presente il presidente Paolo Scaroni. C'è anche Giorgio Marchetti, vice segretario della UEFA

13.30 - Che scelte farà Fonseca? Il tecnico portoghese ha le idee piuttosto chiare: in difesa tornano Calabria, che ha recuperato dalla botta che gli ha fatto saltare il Venezia, e Tomori, che completano così con Pavlovic e Theo Hernandez il reparto. In attacco, come annunciato anche dallo stesso tecnico portoghese a Sky, il titolare sarà Morata.

A centrocampo non c'è dubbio che verranno schierati Fofana, Loftus-Cheek e Reijnders: sta poi a Fonseca scegliere chi tra l'inglese e l'olandese avrà compiti più offensivi e viceversa. Completano l'attacco gli insostituibili Pulisic e Leao, entrambi reduci da un'ottima prova contro il Venezia. Al centro, come raccontato, giocherà Morata. Non sarà della partita Luka Jovic, non incluso nella lista UEFA presentata ad inizio settembre.

--------------

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Oggi è un grande giorno, oggi ricomincia la Champions League! La massima competizione prende il via con una veste tutta nuova, un girone unico a 36 squadre e con due partite in più. In campo subito il Milan che questa sera a San Siro alle ore 20.45 sarà subito protagonista di un big match. I rossoneri sono reduci dalla prima vittoria stagionale con il Venezia e vogliono continuare su questa linea anche in vista del derby di domenica. Restate con noi per rimanere aggiornati su ogni notizia e curiosità nell'avvicinamento alla partita! Seguite il nostro live testuale!