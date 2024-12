live mn Verso Milan-Sassuolo: Fonseca sceglie ancora Leao, Fofana e Reijnders. C'è Sportiello al posto di Maignan

La probabile formazione del Milan (4-2-3-1): Sportiello, Calabria, Tomori, Pavlovic, Terracciano, Fofana, Reijnders, Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao, Abraham.

14.30 - Come detto anche da Paulo Fonseca ieri ai microfoni dei canali ufficiali del club, quella contro il Sassuolo non si prospetta essere per nulla una partita semplice, anche perché i neroverdi arrivano a San Siro in un momento di forma strabiliante, come confermano le 7 vittorie, ed un pareggio, nelle ultime 8 in stagione.

14.00 - La maggior parte dei precedenti sono stati registati in Serie A, ma Milan e Sassuolo si sono già affrontate in Coppa Italia. Il 13 gennaio 2015, infatti, il Diavolo di Filippo Inzaghi affrontò il Sassuolo passando il turno. In quell'occasione la formazione rossonera andò in vantaggio con Pazzini al 38’ su cross di Cerci. Al 64’ un fallo ingenuo di Zapata su Pavoletti permise agli emiliani di pareggiarla dal dischetto grazie ad un glaciale Sansone. Nel finale, grazie ad un tap-in di De Jong, il Milan riuscì a vincere la partita e strappare il pass per i quarti di finale della competizione.

13.30 - Di seguito la designazione arbitrale per questa sera:

Milan-Sassuolo -Martedì 03/12 H.21.00

Bonacina

Lo Cicero – Del Giovane

Iv: Colombo

Var: Nasca

Avar: Marini

Fonseca ha annunciato il turnover per la gara di questa sera. Non ci saranno infatti Royal, Gabbia, Thiaw, Pulisic, Musah e Morata. Assenti anche Maignan, per un'operazione ai denti, e Theo, per i postumi di una botta al piede. Gli unici titolari in formazione saranno Reijnders e Fofana. Per il resto l'undici del primo minuto sarà così composto: Sportiello in porta, in difesa Calabria, Tomori, Pavlovic e Terracciano, il duo di centrocampo già citato, davanti Abraham supportato da Chukwueze, Loftus-Cheek e Okafor. In panchina i giovani Bartesaghi, Jimenez e Camarda.

Inizia dagli Ottavi di Finale l'avventura in Coppa Italia del Milan. E comincerà contro un avversario scomodo, il Sassuolo, formazione sì di Serie B, ma che la sta dominando e che, per la rosa che ha (da Berardi a Laurienté, solo per citarne due) potrebbe tranquillamente giocarsela in Serie A.

