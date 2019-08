Liverpool, Adrian: "Qui per vincere titoli e fare come Pepe Reina"

Adrian, nuovo portiere del Liverpool, ha indicato Pepe Reina come esempio: "Sono molto ambizioso. Sono venuto qui per provare a vincere tutto, e a renderci migliori. - Riporta il sito ufficiale dei Reds - Voglio vincere titoli, e sono venuto per combattere. Ieri siamo stati sfortunati ai rigori, ma abbiamo altre competizioni davanti. Il livello della squadra l'anno scorso è stato molto alto, e dobbiamo provare a confermarci, per migliorare la storia del club. Non ho ancora parlato con Reina perché il mio acquisto era praticamente segreto. Ci parlerò il prima possibile: lui è stato bene qui, i tifosi l'hanno amato e spero di poterne imitare le gesta, così da poter dimostrare che noi spagnoli siamo ad un livello top".