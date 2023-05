Liverpool fuori dalla Champions. Salah: "Devastato, non ci sono scuse: abbiamo fallito"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Grande delusione per Mohamed Salah per la mancata qualificazione del Liverpool alla prossima Champions League, aritmetica da ieri sera, complice la vittoria del Manchester United contro il Chelsea. Questo il messaggio dell'egiziano sul proprio profilo Instagram: "Sono completamente devastato. Non ci sono assolutamente scuse per questo. Avevamo tutte le carte in regola per arrivare alla Champions League del prossimo anno e abbiamo fallito. Siamo il Liverpool e qualificarsi alla competizione è il minimo indispensabile. Mi dispiace ma è troppo presto per un post edificante o ottimista. Abbiamo deluso voi e noi stessi".