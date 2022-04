Liverpool, Salah: "Voglio rinnovare, ma ci sono tante cose che la gente non sa"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Mohamed Salah, attaccante in scadenza di contratto con il Liverpool, si è così espresso a SkySportUk sul suo futuro: "Non posso dire di sì o no. Ho già detto più volte che voglio rinnovare, ma ci sono tante cose che la gente non sa. Non è una situazione da approfondire adesso perché il momento è molto delicato. Perché la squadra vinca, non posso fare notizia e parlare del mio contratto. Mi concentro solo sulla squadra e basta, non è tempo di essere egoisti".

Coinvolto al 100%: "Sono il primo a recarsi agli allenamenti e l'ultimo giocatore ad andarsene. So cosa voglio e cosa sono. Sono totalmente concentrato sulla squadra e questa è la cosa più importante, vincere trofei per questo club".