Llorente difende Morata: "Meraviglioso. Colpo unico per il Milan. Lo hanno massacrato"

Fernando Llorente sarà uno dei nuovi talent (opinionisti) di Prime Video per la prossima stagione di UEFA Champions League. L'ex attaccante tra le altre di Juventus, Napoli e Udinese è stato intervistato questa mattina sulle colonne del Corriere dello Sport per offrire il suo punto di vista sul campionato italiano, in particolare per le squadre di Serie A in cui ha giocato oppure nei confronti di suoi ex compagni, proprio come Alvaro Morata che vestirà la maglia del Milan la prossima stagione.

Le parole di Llorente a difesa di Morata: "Spagna? Nessuno si aspettava un gioco così. È il riscatto di De La Fuente, criticatissimo, che ha superato il nostro tiki taka. Ma anche di Olmo, di Fabian Ruiz, di Rodri che è il migliore al mondo e di Morata. Alvaro è stato meraviglioso. Uno così lo vorrebbero tutti, sarà un colpo unico per i rossoneri. Ha sofferto di una pesante forma di depressione e quando toccano i tuoi cari è tutto più difficile. Contestavano? Lo massacravano. Ha dimostrato di essere il migliore"