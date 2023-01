Lo Monaco: "Zaniolo? Un bambino viziato, un altro Balotelli"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo che in passato ha avuto una celebre diatriba con José Mourinho, questa volta difende il tecnico della Roma. Anzi, l'ex dirigente del Catania, intervenuto su Radio Punto Nuovo, usa parole durissime per commentare il caso relativo a Nicolò Zaniolo: "È un bambino viziato, stiamo assistendo ad un altro caso Balotelli. Mi sembra uno più interessato all'estetica che alla concretezza. Kvaratskhelia è un'altra categoria. Parliamo di un calciatore che non ha paragoni rispetto a Zaniolo, che resta un bambino viziato. Il problema del calcio moderno è che inculca certi valori ai giovanissimi. Mezzi giocatorini vogliono subito diventare campioni strapagati. Troppi lussi, sono privilegiati: dagli hotel a 5 stelle agli stipendi".