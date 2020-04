Lo scudetto finisce in Parlamento. Interpellanza Casini-Fedeli: "Titolo a chi è in testa"

Lo scudetto, o a seconda dello sport il titolo nazionale, diventa oggetto di un’interpellanza parlamentare. In particolare, secondo quanto riferito dai colleghi del Corriere dello Sport, i senatori Casini e Fedeli avrebbero chiesto al ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, se, considerato che "diverse Federazioni hanno ritenuto di sospendere prima e poi definire conclusi i campionati delle relative discipline, non ritenga opportuno proporre al CONI e alle Federazioni sportive di assegnare i titoli di vincitori delle competizioni in corso a quelle società che, nel momento attuale, si trovano ad essere in testa ai relativi campionati”