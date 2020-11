Grazie al rotondo successo sul Celtic, lo Sparta Praga è ora ad una sola lunghezza dal Milan nel girone H. Daniele Bonera, intervistato da Sky Sport, non è parso preoccupato in merito alle possibilità di qualificazione ai sedicesimi di Europa League: "Dobbiamo vincere le prossime e pensiamo di poterci riuscire giocando come stasera".