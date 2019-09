Lo status di Rafael Leão

Rafael Leão, nato il 10 giugno 1999, ovvero il primo giocatore di movimento nato dopo il 1° gennaio 1999 che ha fatto il suo esordio nel Milan da inizio gara nel nuovo Millennio. Apprezzato da critica e tifosi, Leão ha portato giovane età e freschezza in alcune dinamiche della fase offensiva rossonera. Il giovanissimo portoghese è nato pochi mesi dopo Gigio Donnarumma. A proposito di '99, anche Emanuele Torrasi, nato il 16 marzo di 20 anni fa, aveva esordito in maglia rossonera molto giovane, il 20 maggio 2018, nell'ultima giornata di campionato 2017-18 in occasione di Milan-Fiorentina 5-1.

Gli esordi dei giovani, sia nell'ultima giornata dei gironi di Champions League che in campionato, sono state abbastanza frequenti negli ultimi 8 anni. Negli ultimi minuti di Milan-Bologna del 1° maggio 2011, era stato inserito Giacomo Beretta da Massimiliano Allegri.

Nella stagione successiva, sempre il tecnico toscano aveva proposto i giovanissimi Simone Andrea Ganz, Mattia De Sciglio e Bryan Cristante nel novembre e nel dicembre 2011, nelle due trasferte rispettivamente contro Bate Borisov e Viktoria Plzen in Champions League. In termini di età e di significato, il debutto di Leão dal primo minuto è paragonabile a quello di Mbaye Niang (nato nel dicembre 1994), schierato per la prima volta dall'inizio nel gennaio 2013 a Genova contro la Sampdoria: 0-0 il risultato finale.

Nelle ultime giornate del campionato 2014-15, Pippo Inzaghi, contro Napoli, Torino e Atalanta, aveva dato la soddisfazione dell'esordio a Felicioli, Mastalli, Di Molfetta e Calabria, tutti nel maggio 2015. Pochi mesi dopo, Gigio Donnarumma ha segnato l'inizio di una nuova era nel ruolo di portiere del Milan. L'augurio è che anche Leão possa, in prospettiva, lasciare una traccia altrettanto importante.