Lodetti su Pioli: "È un moderato, come Rocco: non si esalta e non se la prende"

Giovanni Lodetti, ex giocatore rossonero del Milan di Nereo Rocco, ha parlato di Stefano Pioli alla Gazzetta dello Sport, a margine del riconoscimento consegnato all'attuale allenatore del Diavolo intitolato al Paròn. Queste le parole di Lodetti: "Pioli non si esalta, non se la prende, non fa mai discorsi strani. È un moderato e anche Rocco era così, soprattutto se paragonato a Herrera: gli piacerebbe".