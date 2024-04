Loftus a Milan Tv: "Quando siamo stati sotto abbiamo sempre combattuto. Fiduciosi per Roma"

Partita pazza al Mapei Stadium con il Milan che pareggia 3-3 con il Sassuolo, rimontando due gol nel finale. Una prova nel complesso che lascia l'amaro in bocca ai rossoneri soprattutto per la prestazione globale a livello difensivo ma che almeno mantiene al sicuro la seconda posizione del Diavolo in campionato. Ai microfoni di Milan Tv è intervenuto il centrocampista rossonero Ruben Loftus-Cheek per commentare la sfida di Reggio Emilia. Queste le dichiarazioni del calciatore del Diavolo.

Sulla partita: “Non siamo partiti bene. Dovevamo evitare i gol iniziali. Dobbiamo essere positivi per le partite che arriveranno e per il pareggio in rimonta”

Sul vantaggio invariato sulla Juventus: “Siamo secondi e abbiamo la possibilità di andare avanti in Europa League. Siamo in una buona posizione e siamo molto fiduciosi”

Sulla volontà di vincere nel finale da portare a Roma: “Nel corso della stagione quando siamo stati sotto sempre abbiamo combattuto per rimontare e vincere. Andare a Roma sotto di un gol non è una situazione nuova: quindi siamo fiduciosi”