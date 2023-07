Loftus-Cheek: "Da mezzala mi sento più a mio agio. Venire al Milan per giocare nella mia posizione preferita è importante"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In merito alla sua stagione al Chelsea con Sarri e al suo ruolo preferito, Ruben Loftus-Cheek ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello: "La stagione con Sarri fu la migliore dal punto di vista dei numeri, il ruolo che ricoprivo con lui era il mio preferito. Durante la carriera ho giocato in diversi ruoli, ma in quello mi sentivo più a mio agio (da mezzala, ndr), nel quale posso dare il maggiore contributo alla squadra, e venire al Milan per giocare nella mia posizione preferita è una cosa molto importante.

Gli ultimi anni ho giocato molto in difesa per un po' infortuni, ma non è la mia posizione preferita. Da mezzala spero di tornare ai numeri di Sarri".