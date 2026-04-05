Loftus-Cheek descrive il suo paradenti: "È come uno scudo di gomma: è più alto nella zona fratturata"
Ruben Loftus-Cheek rientrerà tra i convocati in occasione del lunedì di Pasquetta quando il Milan sfiderà il Napoli allo stadio "Maradona", a conclusione del 31° turno del campionato di Serie A Enilive. Il giocatore inglese è rimasto fermo ai box per oltre un mese a causa dello scontro con il portiere del Parma Edoardo Corvi che gli ha procurato la frattura dei denti superiori e dell’osso alveolare mascellare. Un recupero comunque veloce, rispetto alle prime ipotesi, per l'ex Chelsea che ha rilasciato qualche dichiarazione ai colleghi di SportMediaset. Un estratto delle sue dichiarazioni
Loftus-Cheek indosserà delle protezioni speciali nelle prossime settimane, tra cui una maschera protettiva ma anche uno speciale paradenti rinforzato, per proteggerlo da eventuali altri colpi nelle zone già colpite: "È come uno scudo di gomma: è più alto nella zona fratturata. Mi dà maggiore sicurezza, protezione, se dovessi ricevere una gomitata"
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