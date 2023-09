Loftus-Cheek esulta: "Tre punti e il mio primo gol per questo grande club"

Ruben Loftus-Cheek nella giornata di ieri, nella sfida contro il Cagliari, ha trovato il suo primo gol con la maglia rossonera. Una rete bellissima che non solo ha messo in ghiaccio la partita ma ha anche messo la ciliegina sulla torta di un ottimo avvio di carriera con il Milan per il centrocampista inglese. Il nuovo numero 8 ha festeggiato così sui social: "Tre punti e il mio primo gol per questo grande club".