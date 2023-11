Loftus-Cheek sulla via del ritorno: oggi si allenerà con la squadra

vedi letture

Ruben Loftus-Cheek si è dimostrato una pedina fondamentale del centrocampo del Milan: la sua quantità, unita alla qualità che gli è propria, è stata fondamentale quando è sceso in campo. Ultimamente, però, i suoi muscoli lo hanno spesso lasciato ai margini: ora, dopo aver sfruttato la pausa nazionali, è pronto a tornare. Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, oggi a Milanello riprendono gli allenamenti e Loftus-Cheek è atteso al lavoro in gruppo.