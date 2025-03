Loftus-Cheek verso il rientro: nel mirino la partita di sabato contro il Como

vedi letture

Guarda un po' chi si rivede. A due mesi dall'ultima apparizione in maglia rossonera, Ruben Loftus-Cheek potrebbe tornare finalmente a disposizione di Sergio Conceiçao. Scrive infatti questa mattina Il Quotidiano Sportivo che il centrocampista inglese avrebbe oramai recuperato dal fastidio muscolare che lo tormenta da due mesi, al punto che si sarebbe recato a Milanello anche nel giorno di "riposo" per lavorare sul campo e farsi trovare pronto per la prossima partita di campionato.

Loftus-Cheek punta infatti ad essere convocato per la partita contro il Como, in programma sabato pomeriggio alle ore 18.30 a San Siro. Da capire se Conceiçao lo rischierà subito o meno, ma il recupero di un giocatore così importante potrebbe rivelarsi essere comunque un'arma in più per il Milan in questo finale di stagione.