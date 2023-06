Longhi: "Basta leggere il comunicato del Milan e si capisce in maniera chiara chi è stato il giustiziere di Maldini"

MilanNews.it

Con un paio di post su Twitter, il giornalista Bruno Longhi ha detto la sua sul licenziamento di Paolo Maldini: "Gerry Cardinale non ha ben chiaro cosa significhi il brand Maldini per la storia e il presente del ⁦Milan. E non è detto che il moneyball - applicabile al baseball - possa funzionare anche nel calcio. Basta leggere il comunicato del club e si capisce in maniera chiara chi è stato il giustiziere di Maldini".