Longhi: "Giroud è un attaccante forte. Milan? Ok, ma solo se dovesse arrivare gratis"

Bruno Longhi, intervenuto a SkySport24, ha commentato così il possibile arrivo al Milan di Olivier Giroud: "A me piace tantissimo, è un attaccante forte, tutti i palloni che arrivano in area sono suoi. Ovviamente dipenderà anche dalle condizioni in cui potrebbe arrivare in rossonero: se dovesse arrivare gratis ok, se invece il Milan dovesse pagare il cartellino il discorso sarebbe diverso perchè parliamo comunque di un giocatore di 35 anni".